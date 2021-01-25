Ижевск, , 19:15 — REGNUM На следующей неделе Удмуртия ожидает поступления 25,4 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в ходе прямого эфира в социальных сетях.

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В феврале в республику поступит ещё около 40 тыс. доз вакцины.

«В феврале мы выйдем уже на вакцинацию в районе 2,5 тыс. человек в сутки», — заверил глава региона.

Также Бречалов добавил, что в расписании вакцинации в Удмуртии будут доступны для самостоятельной записи ещё два дня — вторник и четверг. То есть можно будет сделать прививку уже с февраля по вторникам, четвергам и субботам.

Организованные группы смогут прививаться по средам и пятницам.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Удмуртии подчеркивал ранее, что вакцинация от коронавируса абсолютно бесплатная и добровольная. В этой связи никаких ковидных паспортов в регионе вводить не будут.