Нижний Новгород, , 18:58 — REGNUM В Нижегородской области ослабляются ограничения, введенные ранее и действовавшие в театрах, кинотеатрах, учреждениях общественного питания, а также спортивных секциях. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.

Рекомендации по профилактике распространения коронавируса на входе в кинотеатр Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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Так, число одновременно посещающих спортивные секции воспитанников увеличивается с 10 до 15 человек, эта мера действует для взрослых и детских секций в помещениях.

Максимальная посещаемость кафе, ресторанов, баров и столовых увеличивается с 30% до 40% от общего числа посадочных мест. Аналогично увеличивается число посещающих театры, кинотеатры, оперные залы и дельфинарии.

По словам нижегородского губернатора Глеба Никитина, уровень заболеваемости стабилизировался, но остается довольно высоким. Поэтому сохраняется необходимость носить защитные маски для органов дыхания в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, также в регионе продлили оплачиваемую самоизоляцию для работающих жителей старше 65 лет, работодателям рекомендовано обеспечить дистанционную работу для беременных женщин. С 25 января в нижегородских фитнес-центрах возобновляют работу бани и сауны.