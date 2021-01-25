Москва, , 18:54 — REGNUM В России планируется создать единый рейтинг высших учебных заведений по качеству спортивной работы. Об этом сообщил 25 января министр спорта Олег Матыцин.

Ранее сегодня Минспорт, Минобрнауки и Минпросвещения заключили соглашение о взаимодействии по вопросам развития студенческого спорта в России.

Как сообщил Матыцин на встрече с активистами студенческих спортивных клубов, возможность создания рейтинга долгое время обсуждалась в правительстве.

Одно из направлений работы в рамках заключённого министерствами соглашения «может быть связано с разработкой критериев такого развития», сказал министр.