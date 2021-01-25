Красногорск, , 18:36 — REGNUM Количество пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции в Подмосковье увеличено до 130. Об этом 25 января губернатор Московской области Андрей Воробьев написал у себя в телеграм-канале.

Вакцинация Zdrav74.ru

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Ранее в регионе действовало 93 пункта вакцинации, но на данный момент их количество составляет 130. Причем к стационарным добавились еще и мобильные пункты, где граждане могут привиться от COVID-19.

«В торговых центрах работают мобильные пункты. Запись на прививку там не нужна, необходимы только паспорт и полис ОМС», — написал Воробьев.

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