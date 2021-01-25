Нарьян-Мар, , 18:28 — REGNUM Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, у которого чуть более двух недель назад выявили коронавирус, встретился со студентами.

Встреча губернатора НАО со студентами Https://vk.com/juri_bezdudnyi

Следите за развитием событий в трансляции: «Татьянин день в России: Путин общается со студентами — трансляция»

Встреча губернатора НАО со студентами Https://vk.com/juri_bezdudnyi

"С Днём российского студенчества! Накануне этого прекрасного праздника пообщался со студентами округа. Ребята задавали самые разные, в том числе острые, вопросы. Обсудили «социалку», внутренние авиарейсы, ограничения, связанные с коронавирусом, и вопросы трудоустройства. Постараемся проводить такие встречи регулярно», — написал глава округа в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, на больничный Бездудный ушел 10 января. По его словам, заболевание протекало в легкой форме. Отрицательный тест на коронавирус глава региона получил 21 января.