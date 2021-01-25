Великий Новгород, , 18:05 — REGNUM В Новгородской области на стационарном лечении с диагнозом COVID-19 находятся 1017 человек, на амбулаторном — 4184 человека, к аппарату ИВЛ подключены три пациента. В медучреждениях региона свободно 26,6% коечного фонда. Об этом 25 января на заседании оперативного штаба региона сообщила министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева.

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При этом по словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Елены Никифоровой, за прошедшую неделю уровень заболеваемости COVID-19 снизился на 4%. На спад пошло и число заболевших среди граждан старшего возраста (на 25%) и неработающих. В лёгкой форме заболевание протекает у 71% заболевших новгородцев.

«Эпидситуация по гриппу и ОРВИ находится на том же уровне, что и неделю назад. На карантин по гриппу и ОРВИ в области закрыто пять классов в четырёх школах и две группы в двух детских садах. На больничном находится 5,9% педагогов. Их заменяют студенты выпускных курсов Боровичского педколледжа и НовГУ», — уточнила Никифорова.

По итогам заседания оперативного штаба в указ губернатора «О повышенной готовности» внесён ряд изменений. Так, до 11 февраля продлевается режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и неработающих граждан старше 60 лет. Кроме этого, в Великом Новгороде разрешено увеличить заполняемость зрительного зала при оказании услуг театрами, кинотеатрами и концертными залами до 50%.

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