Москва, , 18:01 — REGNUM Первые дроны-такси в Москве могут приступить к обслуживанию пассажиров в 2025 году. Об этом 25 января сообщил старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем на испытаниях летающего такси на МСА спорткомплекса «Лужники».

Каем ответил, что для работы в городе дронам-такси требуется инфраструктура, в первую очередь, связанная с электрической подзарядкой батарей.

«Это значит, что в конце маршрута должна быть точка зарядки и сеть зарядок необходима по всей Москве», — цитирует слова старшего вице-президента «Российская газета».

Как сообщало ИА REGNUM, в помещении олимпийского комплекса «Лужники» в Москве проходят испытания летающего такси.

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