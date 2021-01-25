Москва, 25 января 2021, 18:01 — REGNUM Первые дроны-такси в Москве могут приступить к обслуживанию пассажиров в 2025 году. Об этом 25 января сообщил старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем на испытаниях летающего такси на МСА спорткомплекса «Лужники».
Каем ответил, что для работы в городе дронам-такси требуется инфраструктура, в первую очередь, связанная с электрической подзарядкой батарей.
«Это значит, что в конце маршрута должна быть точка зарядки и сеть зарядок необходима по всей Москве», — цитирует слова старшего вице-президента «Российская газета».
Как сообщало ИА REGNUM, в помещении олимпийского комплекса «Лужники» в Москве проходят испытания летающего такси.
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