Челябинск, , 17:57 — REGNUM В Челябинске из-за нарушений коронавирусных ограничений приостановлена работа ещё двух торговых точек. Об этом на совещании в мэрии заявил вице-мэр Олег Извеков.

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Он отметил, что всего на прошедшей неделе (18−24 января) было проверено 330 точек. Участие в проверках приняли полицейские и сотрудники Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе и в целом по России действуют санитарно-эпидемиологические ограничения. Они были вызваны пандемией коронавируса.