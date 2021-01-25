Анкара, , 17:57 — REGNUM Турция планирует экспортировать производимую на своей территории российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в другие страны. Об этом сообщил 25 января глава турецкой фармацевтической компании VisCoran Ilac Sanayii Озтюрк Оран.

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"Мы ожидаем, что вакцина, которая будет производиться в нашей стране, будет также экспортироваться в другие страны, в том числе европейские», — сказал он в интервью агентству Demiroren.

Напомним, ранее сегодня Озтюрк Оран заявил, что Турция может наладить производство миллионов доз «Спутник V». Соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции об организации в Турции производства вакцины на днях заключил Российский фонд прямых инвестиций.

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