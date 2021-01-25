Москва, , 17:43 — REGNUM В Москве для НИИ имени Склифосовского закупили аппараты для искусственного кровообращения. Об этом сообщил 25 января мэр Москвы Сергей Собянин на странце «Вконтакте».

"Как вы знаете, сердечники находятся в зоне повышенного риска при COVID-19. Поэтому мы закупили для «Склифа» уникальные аппараты искусственного кровообращения», — рассказал он.

По его словам, новые устройства позволяют проводить сложные операции непосредственно в «красной зоне». В том числе будет доступно протезирование сердечных клапанов и шунтирование.