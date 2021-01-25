Париж, , 18:07 — REGNUM Правительство Франции еще не приняло решения о том, нужно ли закрывать страну на карантин в третий раз ради того, чтобы побороть пандемию и распространение нового штамма COVID-19, заявил 25 января государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон. Об этом сообщил FRANCE24.

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"Еще ничего не решено. У нас есть несколько сценариев, но решение пока не принято», — ответил Клеман Бон на Radio Classique на вопрос о том, будет ли карантин объявлен уже на этой неделе.

Ранее глава департамента здравоохранения Франции Доминик Ле Гулудек назвал ситуацию в стране «волнующей» в связи с распространением COVID-19.

«Это волнующий момент. Мы смотрим на статистику день за днем. Мы должны предпринять меры довольно быстро… однако, не на скорую руку», — добавил Ле Гулудек.

24 января Жан Франсуа Делфасси, глава научного совета Франции по борьбе с COVID-19, заявил, что Франция нуждается в третьем карантине из-за распространения новых штаммов COVID-19.

Напомним, что средний показатель числа новых заражений COVID-19 в стране увеличился с 18 тысяч случаев в день до более 20 тысяч.

Франция занимает седьмое место по количеству подтвержденных случаев COVID-19 в мире, общее число смертей превысило 73 тыс.