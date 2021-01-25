Москва, , 17:37 — REGNUM Спрос на услуги такси в Москве в конце минувшей недели вырос на 11% по сравнению с обычными показателями. Об этом сообщили в понедельник, 25 января, в департаменте транспорта столицы.

Такси Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Растёт спрос на услуги такси. В пятницу — плюс 75 тысяч поездок, в воскресенье — плюс 60 тысяч. 22 января каждый автомобиль такси выполнил в среднем 11 поездок. Это на 11% больше, чем в среднем любой будний день января», — сообщается в Telegram-канале департамента.

Отмечается, что лидером по числу заказов стал «Яндекс», выполнивший 82% всех поездок, на втором месте оказался «Ситимобил».

В департаменте также сообщили, что за период с 22 по 24 января каждый автомобиль каршеринга в Москве использовался около шести раз. При этом 45,9% поездок было выполнено на автомобилях «Яндекс Драйв», 34,3% — «Делимобиль», 16,2% — Belcar.