Москва, , 17:36 — REGNUM В Москве на несанкционированном митинге задержали тёзку и однофамильца звезды мирового футбола Даниеля Аггера, сообщает 25 января издание Baza.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании известного датского футболиста и экс-игрока английского «Ливерпуля».

Как выяснило издание, задержанный участник митинга в 2009 году официально сменил ФИО. Он является уроженцем одного из посёлков Оренбургской области.

Участнику акции протеста инкриминируют нарушение ст. 20.2, ч. 6.1 КоАП РФ («Участие в несанкционированном митинге, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры»).

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