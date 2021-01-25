Архангельск, , 17:35 — REGNUM Архангельский мусороперерабатывающий комбинат (АМПК) может остаться за бортом кампании по внедрению раздельного сбора мусора в регионе из-за отказа сотрудничать с местным оператором по обращению с ТКО компанией «ЭкоИнтегратор».

Согласно территориальной схеме по обращению с отходами, АМПК должен сортировать все отходы архангельской агломерации (110 тысяч тонн в год). Однако руководство предприятия отказывается заключать договор с оператором, ссылаясь на невыгодные условия.

Вместе с тем, планы по внедрению системы раздельного сбора мусора в регионе власти строят уже без оглядки на ситуацию с АМПК. К 2021 году в области планируют установить порядка 3 тысяч контейнеров для РСО и построить сортировочный комплекс мощностью 30 тысяч тон в год.

Кроме того, региональный оператор запланировал строительство трех мусоросортировочных комплексов суммарной мощностью 350 тысяч тонн ТКО в год.

«За 18 лет работы в Архангельске АМПК не стал предприятием областного значения, не смог внедрить раздельный сбор отходов, модернизировать комбинат, установить современное оборудование. В 2019 году АМПК был включен в Территориальную схему обращения с отходами как объект обработки ТКО мощностью 110 тыс. тонн в год, то есть весь объем собираемых твердых коммунальных отходов с архангельской агломерации должен поступать на АМПК. Но за год работы Регионального оператора, Архангельский мусоросортировочный комбинат так и не заключил договор, и не начал принимать машины с ТКО», — заявил генеральный директор «ЭкоИнтегратор»Дмитрий Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Архангельской области на фне конфликта АМПК и регоператора направили в адрес губернатора обращение с просьбой не допустить ликвидацию раздельного сбора мусора. Глава региона, в свою очередь, заявил, что внедрение системы РСО будет продолжено — с АМПК или без него.