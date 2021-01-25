Великий Новгород, , 17:34 — REGNUM В Новгородскую область поступило почти пять тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 25 января на заседании оперативного штаба региона сообщила министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева.

Вакцинация граждан от коронавируса вакциной «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

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По ее словам, в минувшую субботу, 23 января, в регион поступило 4950 доз вакцины «Спутник-V». Она предназначена для вакцинации граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

«Жители области старше 60 лет смогут сделать прививку от коронавируса позднее, когда в регион поступит следующая партия вакцины без возрастных ограничений», — пояснила чиновница.

Поступившая партия препарата будет распределена не только между учреждениями областного минздрава, но и между ведомственными медицинскими учреждениями: вакцину направят в медсанчасти УМВД, УФСИН, НовГУ, 123-АРЗ и медицинский центр компании «Акрон».

Всего Новгородская область уже получила почти семь тысяч доз вакцины. В настоящее время первый этап вакцинации в регионе прошли 1267 человек, завершили ее — 459 человек.

Записаться на вакцинацию в регионе можно через портал «Госуслуги». Кроме того, продолжает работу кол-центр по вопросам оказания медицинской помощи при COVID-19. Обратиться туда можно по единому номеру 122.

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