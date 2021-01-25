Москва, , 17:18 — REGNUM Премьер-министры России и Казахстана Михаил Мишустин и Аскар Мамин в ходе телефонного разговора 25 января обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран и вопросы борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

«Главы правительств обсудили приоритетные направления развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации, а также вопросы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание в беседе было уделено также тематике интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 5 февраля примут участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, которое будет проходить в Алма-Ате.