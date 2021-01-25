Красногорск, , 17:17 — REGNUM В крупных торговых центрах (ТЦ) Подмосковья начали открывать пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 25 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Измерение кислорода в крови перед вакцинацией против COVID-19 Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

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На данный момент подобные пункты открыты в пяти ТЦ. Со временем их хват планируется расширить. Прививка в таких местах осуществляется в порядке живой очереди, отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«В Подмосковье организованы выездные пункты вакцинации от коронавируса в популярных общественных местах. В частности, мы организовали точки в крупных торговых центрах, где можно привиться от инфекции», — заявил Воскресенский.

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