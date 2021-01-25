Ванкувер, США, , 17:13 — REGNUM Предварительный заказ на ремейк игры System Shock можно будет оформить в конце февраля 2021 года. Об этом 25 января сообщает издание PCGamer.

Предзаказ будет доступен в магазинах Steam, GOG и Epic Games Store. Одновременно с его запуском разработчики пообещали выпустить финальную демоверсию игры.

Напомним, разработка ремейка System Shock ведётся с 2015 года. Точная дата релиза игры всё ещё неизвестна.

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