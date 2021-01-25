Орел, , 17:17 — REGNUM За получение взяток осуждены руководитель Ливенского отделения ГУП ОО «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» и юрисконсульт ООО «Медицинский центр Здоровье» в Орловской области, сообщила 25 января корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова. Сообщники выдавали фиктивные документы на объекты недвижимости.

Суд признал злоумышленников виновными в совершении четырёх преступлений. За деньги они выписывали поддельные паспорта «технической инвентаризации» на объекты недвижимого имущества для последующего оформления на них заявителем права собственности. Кроме того, сообщники предоставили несколько подложных выписок из архивного отдела администрации города Ливны об отводе гражданам земельных участков под строительство гаражей. Руководитель межрегионального БТИ также незаконно оформил техпаспорта на гаражи.

Госслужащему суд назначил штраф в размере 4,5 млн рублей и лишил его возможности занимать определённые должности сроком на шесть лет, юрисконсульта оштрафовали на 3,5 млн рублей с лишением права занимать определённые должности на пять лет. Кроме того, суд удовлетворил иск межрайонного прокурора о возмещении ущерба, причинённого преступниками.

Приговор ещё не вступил в законную силу.