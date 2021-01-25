Москва, , 17:07 — REGNUM Рабочие на 95% подготовили котлован для станции метро «Мамыри» Троицкой линии метро Москвы, сообщил 25 января вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

Он рассказал, что работы по разработке грунта выполнены на 95%, специалисты приступили к монолитным работам и монтажу основных конструкций. Также идёт сборка тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК), он проложит левый тоннель к станции «Бачуринская». Сегодня началась проходка правого тоннеля.

Директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что оба тоннеля к станции «Славянский мир» уже пройдены.