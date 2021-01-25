Подольск, Московская область, , 17:08 — REGNUM В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска планируется построить детский сад. Об этом 25 января сообщается на сайте правительства Московской области.

На данный момент разработана проектная документация объекта и заключен договор на проведение экспертизы. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2023 году.

В здании обустроят раздевалку, игровую и спальную комнаты, буфетное и другие помещения. В здании также оборудуют два зала для занятий музыкой и физкультурой, методический кабинет, медпункт, прачечную.

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