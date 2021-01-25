Владимир, , 17:02 — REGNUM Районные больницы Владимирской области 25 января получили 28 новых автомобилей повышенной проходимости для амбулаторно-поликлинического звена. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, машины закуплены в рамках федеральной целевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2021−2025 годы».

«В 2021 году для обеспечения деятельности амбулаторно-поликлинической службы учреждений здравоохранения, расположенных в сельской местности, посёлках и городах с численностью населения до 50 тысяч человек в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2021−2025 годы» будет закуплено 70 автомобилей. Сегодня 28 автомобилей поступают в распоряжение 17 районных больниц и одной сельской амбулатории Владимирской области. Средства на их приобретение выделены в конце 2020 года из резервного фонда Правительства России, закупка была сделана централизованно через Минпромторг. Ещё 42 автомобиля будут закуплены и распределены между районными учреждениями здравоохранения до конца года», — сказал губернатор Владимир Сипягин.

Машины из первой партии — 19 «Нив» и 9 «УАЗ Патриот» — распределили между 18 медицинскими учреждениями. Их будут использовать для выезда терапевтов на дом к пациентам, для доставки лекарственных средств и забора анализов.