Астрахань, , 16:53 — REGNUM В Астраханской области 25 января подтверждено 175 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 23 тыс. 606 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 840 человек.

Выздоровели 14 тыс. 702 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 469 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,96.

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