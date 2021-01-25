Волгоград, , 16:50 — REGNUM Педагоги, отказавшиеся от вакцинации от COVID-19, не будут отстранены от работы с учениками. Об этом заявил журналистам замминистра просвещения РФ Виктор Басюк.

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«Ни в коем случае, это абсолютно добровольное явление», — сказал Басюк в ответ на вопрос о том, грозит ли учителю отстранение от работы в случае его отказа от вакцинации от COVID-19.

По его словам, контролем и организацией вакцинации учителей занимаются региональные и местные власти, а задача Минпросвещения РФ — «обеспечить условия для безопасной работы наших учителей».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что учителям Новокузнецка пригрозили отстранением от работы в случае их отказа от вакцинации от COVID-19.

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