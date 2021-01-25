Волгоград, , 16:52 — REGNUM К строительству новой школы-тысячника приступила подрядная организация в Красноармейском районе Волгограда, сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе администрации региона. Это будет второе подобное учреждение в областном центре, построенное с советских времён.

Новая школа возводится на улице Вторая Штурманская на месте школы № 117. Старое здание в 2015 году было признано аварийным и демонтировано. По проекту для учеников предусмотрены 40 классов, спортзалы, актовый зал на 336 мест, библиотека, лингафонные кабинеты, профильные мастерские и лаборатории, а также современный пищеблок. Все помещения будут адаптированы для детей ограниченными возможностями здоровья. На прилегающей к школе территории разместят спортивный городок и стадион.

С 2014 года по новой школе-тысячнику построено в Волгограде и Камышине.