Оренбург, , 16:47 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 25 января внес изменения в Указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Согласно документу, в регионе возобновят работу детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, расположенные на территориях торговых и торгово-развлекательных комплексов. Разрешены поминальные обеды, сообщает пресс-служба областного правительства.

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Проведение поминальных обедов возможно при условии, что столы в объектах общепита будут на расстоянии двух метров друг от друга, а за каждым столом разметят не более четырех человек.

Режим самоизоляции для пожилых людей продлён по 8 февраля. Сохраняются ограничения для кальянных, точек продаж разливных напитков. Также продолжает действовать запрет на проведение корпоративов. Неизменным остается требование масочного режима в местах массового скопления народа.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе действует с начала апреля 2020 года. С учетом текущей ситуации в него вносят коррективы.

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