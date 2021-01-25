Екатеринбург, , 16:45 — REGNUM В центре Нижнего Тагила (Свердловская область) приступили к разборке ледового городка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Ледовые сооружения демонтируют за два дня. Ранее в мэрии допускали, что городок могут оставить до конца января, но планы спутала погода.

«В связи с резким потеплением, которое, по прогнозам метеорологов, наступит уже сегодня к вечеру, в мэрии приняли решение демонтировать ледовый городок», — заявили в мэрии.

Городок был посвящён «Сказке о царе Салтане» Александра Пушкина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге ледовый городок закрыли 17 января 2020 года. Сооружение оформили по мотивам сказочной повести Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города».

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