Вашингтон, , 16:42 — REGNUM За последние сутки в США скончались около 1,8 тыс. человек с диагнозом COVID-19, сообщает 25 января университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за последние 24 часа список жертв эпидемии увеличился на 1769 человек.

С учетом этих данных, общее число летальных исходов заражения коронавирусом составляет в США 419 225.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по масштабам эпидемии коронавируса и количеству смертей от COVID-19.

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