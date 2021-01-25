Вашингтон, , 16:35 — REGNUM За последние сутки в США было выявлено 130,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 25 января университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, на территории страны за прошедшие сутки было зарегистрировано заражение коронавирусом еще 130 485 человек.

С учетом этих данных, университет Хопкинса с начала эпидемии в США зафиксировал свыше 25,1 млн случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, США прочно удерживают первое место в мире по масштабам эпидемии коронавируса и числу смертей от COVID-19.

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