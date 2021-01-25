Оренбург, , 16:34 — REGNUM В Оренбурге сохранят объект культурного наследия — Михайловские казармы. Он не подлежит сносу. Об этом заявила министр архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбуржья Наталья Ибрагимова в ответ на публикации в СМИ об уничтожении восьми объектов исторического комплекса.

По словам Ибрагимовой, сохранение подобных объектов в Оренбурге — одна из приоритетных задач работы регионального министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития, сообщает портал ria56.ru.

Согласно концепции развития территории подразумевает формирование жилого квартала со среднеэтажной и малоэтажной застройкой вблизи Михайловских казарм, расположенных в историческом ядре Оренбурга. Концепция одобрена на областном архитектурно-градостроительном совете при губернаторе Оренбургской области. В комплексе Михайловских казарм разместят культурный центр с библиотекой, коворкингом, музеем, мастерскими и точками общепита.

В свою очередь портал ural56.ru, проинформировал о том, что на сайте госзакупки опубликовано объявление об аукционе. Согласно документации готовится снос восьми объектов, которые находятся вблизи Михайловских казарм, но объектами культурного наследия не являются. Начальная цена лота — 15 млн рублей.

Сровнять с землёй намерены здания санчасти, хранилища, клуба, аккумуляторной станции, контрольно-пропускного пункта, контрольно-технического пункта, караульного помещения и трансформаторной подстанции, состояние которых оценивается как аварийное.

Добавим, постройка Михайловские казармы датируется 1750 годом. Здание давно находится в запустении и полуразрушенном состоянии.