Варшава, , 16:23 — REGNUM В субботу, 23 января, в Варшаве сотрудники одного из ночных клубов провели вечеринку, в которой приняли участие несколько десятков человек. Они были без защитных масок. Мероприятие прервала полиция, руководству заведения грозит штраф за нарушение ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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«Полицейские получили сигнал, что в ночном клубе проходит вечеринка. Правоохранители явились на место проведения мероприятия и прервали незаконные действия — гости ночного клуба отправились по домам, а в отношении руководства заведения составлен протокол за нарушение режима социальных ограничений», — сообщил заместитель инспектора Роберт Шумята из Главного управления варшавской полиции.

В полиции также сообщили, что составленный протокол отправлен в суд, который уполномочен взыскивать штрафы за нарушение ограничительных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Польше запрет на работу ночных клубов действует как минимум до 31 января. После этого он может быть продлен. Штраф за нарушение данных ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, составляет 3 тысячи злотых (около 800 долларов США).