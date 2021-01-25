Тверь, , 16:22 — REGNUM В Тверской области уже 6 285 жителей сделали прививку от COVID-19, таковы данные на 25 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Использовано 27,6% от общего количества поступившей вакцины. Задачу по масштабной, массовой вакцинации населения от коронавируса поставил президент России Владимир Путин. В Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени продолжается подготовка необходимой инфраструктуры в муниципалитетах.

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В Тверскую область на данный момент поступило более 22,7 тыс. доз «Спутника V». В федеральный регистр внесена информация о 4 110 гражданах региона, прошедших вакцинацию. Прививку от COVID-19 в Тверской области можно сделать в 30 учреждениях здравоохранения. В частности, центры вакцинации действуют на базе областной клинической больницы, клинической больницы скорой медицинской помощи Твери, городских больниц №1 и №7, центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, медико-санитарной части №141 Удомли, в больнице «РЖД-Медицина» и медико-санитарной части МВД России по Тверской области. Специализированные прививочные кабинеты открыты в нескольких центральных районных больницах: Вышневолоцкой, Кимрской, Ржевской, Бежецкой, Бологовской, Весьегонской, Западнодвинской, Зубцовской, Калининской, Калязинской, Кашинской, Конаковской, Кувшиновской, Лихославльской, Торопецкой, Торжокской, Максатихинской, Нелидовской, Оленинской, Осташковской, Рамешковской, Селижаровской ЦРБ.

С 10 февраля запланировано открытие ещё ряда кабинетов. Также в регионе появятся выездные прививочные бригады, которые будут проводить вакцинацию жителей тех населённых пунктов, где не планируется открытие кабинетов, также выездные прививочные бригады будут обеспечивать вакцинацию сотрудников и проживающих в 37 социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием, специалистов предприятий с коллективами свыше 100 человек. Прорабатывается вопрос о выездах прививочных бригад к ветеранам Великой Отечественной войны.

Записаться на вакцинацию в действующих прививочных кабинетах может любой желающий по номеру 122, через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, а также по телефонным номерам прививочных пунктов в будние дни. На прививку необходимо приходить с паспортом, СНИЛС, страховым полисом, минуя регистратуру.