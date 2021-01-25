Екатеринбург, , 16:22 — REGNUM Новая партия вакцины «Спутник V» от COVID-19 прибыла в Екатеринбург. Об этом заявил главный эпидемиолог города Александр Харитонов корреспонденту ИА REGNUM.

По словам специалиста, медучреждения Екатеринбурга получили еще 18,5 тысяч доз вакцины. Данная партия — часть запаса, ранее полученного для вакцинации во всех муниципалитетах Свердловской области (40 тыс. доз).

По информации мэрии, прививку можно поставить в 16 медицинских организациях. Вакцину ставят в городских больницах № 1, 2, 3, 6, 7, 14, 20, 23, 24, 40, в «Новой больнице», свердловских областных больницах № 1 и 2, медсанчасти Уральского федерального университета, клинической больнице «РЖД-медицина» и медцентре «УГМК-Здоровье».

Как сообщало ИА REGNUM, полностью вакцинацию от COVID-19 прошли уже более 3 тыс. жителей Екатеринбурга.

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