Орел, , 16:33 — REGNUM Более 445 тысяч нарушений правил дорожного движения зарегистрировано приборами фото-видеофиксации в Орловской области в 2020 году. Это на 12% больше, чем в 2019 году, сообщил 25 января на совещании в правительстве региона начальник казенного учреждения «Орёлтранссигнал» Егор Залыгин.

За порядком на дорогах следят приборы семи различных видов. Ещё три комплекса тестировали на безвозмездной основе без привлечения бюджетных средств. Все они в общей сложности зарегистрировали более 445 тысяч нарушений правил дорожного движения. Сумма штрафов, предъявленных нарушителям в 2020 году, составила почти 290 млн рублей.

На дорогах региона установлены 124 стационарных, 34 передвижных и четыре мобильных комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД.

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