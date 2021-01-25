Архангельск, , 16:11 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявлено 248 новых случаев COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Среди новых заболевших — 45 архангелогородцев, 38 северодвинцев, 24 жителя Плесецкого района, 22 — Шенкурского, 21 — Мезенского. Случаи заболевания зарегистрированы также в Новодвинске, Мирном, Котласе, Вельском, Устьянском и других районах области. Всего на лечении с COVID-19 находятся 4116 человек.

По данным штаба, за последние сутки в регионе после COVID-19 выздоровели 126 человек. А всего с начала пандемии COVID-19 переболели 45 825 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее архангельский штаб сообщил, что новая коронавирусная инфекция стала причиной гибели 580 жителей региона.