Варшава, , 16:10 — REGNUM В Польше на следующий день после вакцинации от COVID-19 скончался 73-летний житель дома престарелых в Островине. Пока точно не установлено, что стало причиной смерти — врачи проведут вскрытие, однако данный случай был включен в отчет правительства о побочных реакциях на вакцину. Об этом передает Onet.pl.

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«Мы инициировали расследование смерти мужчины. Тело отправлено в Институт судебной медицины во Вроцлав на вскрытие», — сообщил прокурор Радослав Жарковский, представитель районной прокуратуры Вроцлава.

Начальник санэпидслужбы в Островине Урсула Козёл сообщила, что умершему стало хуже сразу в день прививки. Ему оказали медицинскую помощь, но его состояние усугублялось. «На следующий день в дом престарелых, где проживал мужчина, снова была вызвана скорая помощь, ему снова были выданы лекарства, но, к сожалению, вечером мужчина скончался», — отметила она.

По данным минздрава Польши, в стране с начала вакцинации (за период с 27 декабря по 25 января) было зарегистрировано 283 побочных реакции на вакцины, из них 231 случай заключался в легкой реакции в виде покраснения в месте укола. Однако смертельных случаев пока не было зарегистрировано.