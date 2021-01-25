Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM Жители Ленинградской области стали активно пользоваться льготными программами, такими как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на приобретение новых автомобилей. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе областной администрации.

По данным национального бюро кредитных историй, в Ленинградской области в третьем квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 7,4% выросло число выданных автокредитов.

«Жители брали автокредиты на 4926 и 4585 автомобилей соответственно. Всего за третий квартал 2020 года было приобретено 6442 автомобиля. По обоим показателям Ленинградская область входит в двадцатку регионов-лидеров», — рассказали в ведомстве.

Отметим, что в 2021 году планы по поддержке автокредитования на федеральном уровне расширены. Программы льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» продлены до конца 2023 года. На скидку могут рассчитывать семьи, воспитывающие минимум одного ребенка, медработники, те, кто сдал старый автомобиль в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса.