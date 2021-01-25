Тбилиси, , 16:04 — REGNUM Члены движения «Зелёные» вышли 25 января к зданию правительства Грузии в Тбилиси на акцию протеста, выступая за отмену карантинных ограничений. Трансляцию мероприятия ведет грузинский филиал «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).

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Протестующие выдвинули два требования: восстановить работу общественного транспорта и отменить комендантский час.

«Согласно многочисленным исследованиям, риск заразиться COVID-19 в общественном транспорте минимален, поэтому статистически доля заражения в общественном транспорте довольно низкая и колеблется в районе 1%», — говорится в анонсе акции, обнародованном на странице «Зелёных» в соцсети Facebook.

Акция началась в 16:00 по тбилисскому времени (15:00 мск). Под объявлением о митинге 4,5 тыс. пользователей сообщили, что придут на акцию, но вышли на неё около 50 человек. Участники акции заявили, что намеренно дистанцируются от оппозиционные партий, которые также выступают с протестами.

Стоит отметить, что крупный протестный митинг с требованием отменить карантинные ограничения прошел в Тбилиси 24 января. Также новая протестная акция анонсирована на 26 января.

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