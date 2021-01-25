Варшава, , 16:00 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши обнародовало очередные данные о количестве заражений коронавирусной инфекцией и смертей от COVID-19 за последние сутки. Данные цифры говорят о том, что уровень заражений и смертей опустился до уровня октября 2020 года. Об этом сообщает Dziennik.

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По данным польского минздрава, за последние сутки в стране выявили 2 419 случаев заражения SARS-CoV-2, от COVID-19 скончались 38 человек.

По воеводствам количество суточных заражений выглядит следующим образом: Мазовецкое — 371 заражение, Поморское — 357, Куявско-Поморское — 218, Великопольское — 200, Нижнесленское — 179, Шленское — 147, Любушское — 134, Заходское — 134, Лодзиньское — 118, Малопольское — 115, Подлясское — 95, Люблинское — 78, Варминско-Мазурское — 75, Подкарпатское — 61, Опольское — 45, Свентокшисское — 40.

В минздраве напомнили, что текущий уровень заражений — 2−3 тысячи новых случаев в сутки — был характерен для октября прошлого года, в самом начале второй волны пандемии. На пике второй волны — ноябрь-декабрь 2020 года — уровень выявленных суточных заражений составлял 15−20 тысяч случаев в сутки.