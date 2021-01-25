Самара, , 16:02 — REGNUM Возродить школы студенческого актива в Самарской области поручил глава региона Дмитрий Азаров на встрече со студентами. Об этом 25 января сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Сообщается, что об этом попросил студент исторического факультета СГСПУ Александр Яковлев.

Азаров сообщил, что такая школа для студентов активно функционировала раньше: он сам в ней принимал участие, когда был мэром Самары.

По словам руководителя департамента по делам молодёжи министерства образования и науки Самарской области Сергея Бурцева, подобный проект работал в области до 2015 года.

«Я помню этот проект, он был очень интересным, и жаль, что не получил продолжения», — сообщил он.

Азаров заявил, что очень важно возродить эту школу, а также посмотреть, как можно добиться синергии с проектами платформы «Россия — Страна Возможностей».

«Молодым людям, безусловно, нужно помогать становиться профессионалами и лидерами», — подчеркнул он.

На встрече глава региона также поддержал создание студенческих стройотрядов в ссузах области.