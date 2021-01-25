Элиста, , 15:56 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил жителей республики с Днём российского студенчества отметив, что вузы имеют большое значение в жизни страны.

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"Калмыцкое студенчество — это будущее нашей республики, наш интеллектуальный и творческий потенциал. Студенты реализуют себя в самых разных сферах жизни: от общественной жизни до спорта и культуры. <…> Ваше яркое стремление помогает вам расти, создавать перспективные и благотворительные проекты, вносить вклад в развитие республики. И поддержать вас в этом — одна из основных наших задач», — отметил Хасиков.

В настоящее время студенты получают высшее образование в Калмыцком государственном университете имени Городовикова, а также филиалах Московской академии экономики и права, Московского финансово-промышленного университета «Синергия» и Российского государственного гуманитарного университета. Глава республики пожелал будущим специалистам «преодоления новых высот и достижения всех поставленных целей», а также успехов.