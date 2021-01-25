Санкт-Петербург, , 15:57 — REGNUM В Санкт-Петербурге открылись 18 новых пунктов вакцинации от COVID-19. Таким образом в настоящий момент в городе работают 88 таких пунктов. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

Медсестра во время вакцинации от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Новые прививочные пункты появились в восьми районах города. Наибольшее их число открылось в поликлиниках многонаселенных Невского и Калининского районах, но также в Красногвардейском, Кронштадтском и Фрунзенском районах.

«Продолжаем наращивать темпы вакцинации от коронавируса, — отметил вице-губернатор Олег Эргашев. — Организуем прививочные пункты с учетом максимальной территориальной доступности для горожан».

С начала прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 36 225 человек, из которых 5801 полностью закончили цикл вакцинации.

Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 105 242 комплекта. На сегодняшний день неизрасходованный остаток в поликлиниках — 40 667 комплектов.

Напомним, ранее городские власти сообщали, что планируют на базе временного политого госпиталя «Ленэкспо» организовать массовую вакцинацию населения. Кроме того, в ближайшее время планируется открыть как минимум еще 12 новых пунктов вакцинации.

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