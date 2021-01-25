Москва, , 15:51 — REGNUM Россия никогда не входила в эту экспертную «лунную» группу в американском проекте по созданию окололунной орбитальной станции Gateway, поэтому о её исключении бессмысленно говорить, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«Проект строится на условиях открытости и занимается, по крайней мере, пока, лишь обсуждением возможных вариантов, практических работ по созданию объектов на лунной орбите или на её поверхности не ведётся.

Никаких последствий для России от этого «исключения» не будет. Создание такого объекта — это сложнейшая задача, которую вряд ли под силу выполнить одному государству.

Очевидно, что решить её страны планеты объединившись друг с другом, тем более что уже неоднократно подчёркивалось, что освоение космоса должно происходить совместно в интересах всех землян.

Учитывая огромный опыт РФ в развитии космонавтики, её участие в создании таких станций жизненно необходимо.

С помощью России можно реализовать проект, который будет основан на передовых технических решениях, который позволит начать не только освоение Луны, но и двинуться в дальний космос», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россию не интересует участие в американском проекте по созданию окололунной орбитальной станции Gateway, поскольку он не предполагает равноправность всех сторон.

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