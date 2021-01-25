Оренбург, , 15:48 — REGNUM В Оренбурге под арест попали 157 шуб, которые не имели маркировку, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Таможенники провели совместно со специалистами Роспотребнадзора проверки в магазинах. Выявлено 157 меховых изделий без обязательной маркировки идентификационными знаками, на этикетках и вшитых ярлыках имелись надписи на иностранном языке. Товары арестованы.

Заместитель начальника службы по Оренбургской области Самарской таможни Максим Дягилев подчеркнул, что владельцы магазинов, которые продают меховые изделия, обязаны соблюдать порядок маркировки контрольными идентификационными знаками. Потребители же могут проверить подлинность шуб, воспользовавшись специальным приложением единой национальной системы маркировки и прослеживания товаров «Честный знак».