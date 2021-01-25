Тюмень, , 15:47 — REGNUM Ничего лучше в мире ещё не придумано в качестве защиты от инфекции, чем вакцинация. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Тюменской области Ксения Степанова по поводу необходимости прививаться от коронавируса и ОРВИ.

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Ксения Степанова при этом отмечает, что вакцинация не является панацеей. И привитый человек может заболеть, но у него не будет тяжёлых осложнений.

«Иммунизация, кроме того, усиливает, так называемый, общий иммунитет и препятствует распространению многих инфекционных заболеваний, защищая даже невакцинированных лиц. Однозначно, можно сказать на примере других микст-инфекций, когда два или более инфекционных агента поражают организм, то человек гораздо тяжелее переносит заболевание, у него больше осложнений и побочных эффектов», — отметила главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Тюменской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в России готовятся к массовой вакцинации от коронавируса. Задачу иммунизировать большинство населения России от COVID-19 поставил президент Владимир Путин. Для этих целей в Тюменскую область 22 января поступили 10 тысяч доз вакцины от коронавируса. До конца января регион получит ещё 17 тысяч доз вакцины, в феврале — 47 тысяч, сообщает региональный оперативный штаб.

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