Челябинск, , 15:47 — REGNUM В Челябинске бывший директор муниципального учреждения «Горсад им. А.С. Пушкина» осуждена за халатность. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, в 2018—2019 годах эта гражданка без проведения торгов заключила на заведомо невыгодных условиях договор аренды подземного перехода под площадью Революции. Этими действиями муниципальному учреждению был причинён ущерб в размере более 4,9 млн рублей.

Суд назначил даме штраф в размере 30 тыс. рублей. Также она должна погасить ущерб.