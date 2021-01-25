Самара, , 15:47 — REGNUM Сильный туман ожидается в Самарской области. Об этом 25 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. 25 января и ночью 26 января по области сохранится туман при видимости менее 500 метров.

Спасатели напоминают, что необходимо соблюдать правила безопасного передвижения. Водителям необходимо быть особенно внимательными и аккуратными, а также выбирать оптимальную скорость.

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