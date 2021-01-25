Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM В Санкт-Петербурге суд поместил на два месяца под стражу в следственный изолятор мужчину, который во время незаконных уличных акций 23 января в центре города ударил двух сотрудников ГИБДД. О решении суда 25 января сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Задержанный за нападение на сотрудника ДПС Кадр оперативной съемки

Напомним, напавшим на полицейских оказался 36-летний Николай Девятый, уроженец Архангельской области, работающий IT-специалистом в частной фирме.

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Николая Девятого, — уточнили в ОПС. — Девятый вину признал. Просил у суда домашний арест. Срок меры — 23 марта».

В отношении него расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, днем 23 января на Сенатской площади во время проведения несанкционированного митинга в ответ на требование сотрудника ГИБДД соблюдать правопорядок злоумышленник нанес ему удар кулаком в лицо. От удара полицейский упал на асфальт. Убегая с места происшествия, подозреваемый также ударил другого полицейского, который попытался его задержать, и скрылся среди митингующих.

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