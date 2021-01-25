Красногорск, , 15:46 — REGNUM Действующие в Подмосковье камеры наружного наблюдения в тестовом режиме начали фиксировать водителей, которые не пристегнулись ремнями безопасности во время движения. Об этом 25 января рассказал руководитель управления ГИБДД по Московской области Виктор Кузнецов.

Камеры на дорогах

Представитель правоохранительных органов также подчеркнул, что на данный момент в планы ГИБДД входит развивать эту систему. К поиску непристегнутых ремнём водителей также может добавиться и фиксация использования смартфонов в период управления транспортным средством.

Со временем планируется увеличить количество камер наружного наблюдения для более полного и масштабного охвата ситуации на дорогах. Что касается уведомлений о штрафах за нарушения, то они, со слов Кузнецова, будут приходить гражданам по почте.

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