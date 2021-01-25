Москва, , 15:32 — REGNUM Банк России и Минюст достаточно планомерно стараются бороться со всевозможными нелегальными схемами вывода средств за рубеж, мошенничеством, легализацией преступно нажитых доходов и т. д., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Понятно, что возможность выводить средства за границу по исполнительным листам даёт нечистым на руку людям прекрасные возможности для осуществления откровенно противозаконных операций.

Это — один из самых простых и очевидных способов вывести деньги за пределы России под видом якобы исполнения требований судебных органов, приставов или иных организаций, имеющих к этому отношение.

Стоит ли опасаться принятия данного закона добропорядочным российским гражданам? Полагаю, нет. Предусмотренные в проекте механизмы позволяют законопослушным гражданам легко подтвердить правомерность своих действий.

Да, это может занять какое-то время и потребовать предоставления соответствующих документов. Впрочем, по мере совершенствования механизмов использования этого закона, скорей всего бюрократические барьеры будут постепенно снижаться.

В любом случае, опасаться, что перечисляемые вами средства не дойдут, или дойдут не по адресу, не стоит. А вот тем, кто активно использует противозаконные методы легализации преступно нажитых доходов и незаконного вывода средства рубеж, данная инициатива точно жизнь усложнит», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, перевод денег по исполнительным листам может быть ограничен российской юрисдикцией: Минюст и Банк России совместно с участниками рынка разрабатывают законопроект о запрете зачисления средств по таким документам на счета за рубежом.

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